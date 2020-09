Castro Marim é o único concelho algarvio que ainda tem vagas para voluntários a fazer testes

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Castro Marim é o único concelho algarvio que ainda tem vagas para voluntários que queiram fazer um teste serológico gratuito e contribuir para um estudo nacional sobre o vírus, informou hoje o Instituto de Medicina Molecular, responsável pelos ensaios.

De acordo com a instituição, em todo o País há 36 municípios com vagas, sendo Castro Marim o único do distrito de Faro.

O estudo Painel Serológico Nacional Covid-19 é promovido pelo Instituto de Medicina Molecular, com o financiamento da Sociedade Francisco Manuel dos Santos e do Grupo Jerónimo Martins.

Inicialmente, as normas de recrutamento apontavam para a necessidade de 972 voluntários oriundos de 11 municípios do Algarve, precisa o Instituto, observando que neste momento ainda há vagas para o município de Castro Marim nas faixas etárias abaixo dos 18 anos e acima dos 54 anos. Para os restantes municípios e faixas etárias, a amostra do distrito de Faro ficou completa em menos de uma semana.

“Este será o primeiro painel serológico para a covid-19 de cobertura nacional alargada, que permitirá dotar Portugal, e também a comunidade científica, da mais completa avaliação já realizada sobre a prevalência da infeção no País”, destaca o comunicado do Instituto de Medicina Molecular.

O objetivo do estudo é determinar a proporção da população portuguesa que desenvolveu anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2, permitindo estimar a prevalência da infeção, através da realização de testes serológicos gratuitos nos postos do Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa, empresa parceira do projeto, a uma amostra de 12 mil voluntários, distribuídos pelas diferentes regiões e grupos etários.

“Seis meses após o início da pandemia, é agora crítico conhecer o retrato da covid-19 que permitirá ajudar o país a equilibrar os esforços necessários à retoma social e económica com a proteção da vida”, justifica a mesma fonte.

Os voluntários poderão inscrever-se através do registo no site www.painelcovid19.pt, onde irão encontrar toda a informação necessária.