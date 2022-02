Castro Marim: Encerramento do projeto MOV.On com marcha e corrida 

O encerramento do projeto MOV.On (Movimento Oncológico pela Vida) decorreu no domingo, em Castro Marim, com dois percursos de marcha e corrida e ainda coreografias Contemporâneo Fusion, anunciou a autarquia.

Centenas de participantes fizeram parte desta luta contra o cancro, numa marcha e corrida pelos patrimónios da vila raiana e ao longo de 10 quilómetros da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

Este projeto é uma iniciativa que está a ser desenvolvida ao longo de três anos em dois países, com o objetivo de promover um estilo de vida saudável como forma de prevenção do cancro.

O MOV.On foi desenvolvido pela Associação Oncológica do Algarve (AOA) e cofinanciado pelo Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Portugal/Espanha (POCTEP), continuando a dar vida ao projeto iniciado por Santos Pereira, fundador do AOA e criador da Unidade de Radioterapia do Algarve, fundada em 2006.