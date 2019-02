Castro Marim está sem presidente de câmara

O presidente da Câmara de Castro Marim renuncia hoje ao mandato, juntamente com o executivo camarário, para forçar novas eleições. A decisão surge na sequência do que o autarca cessante classifica como uma “coligação negativa de bloqueio” à câmara por parte da oposição. Se voltar a vencer sem maioria, Amaral diz com humor que vai ter de recorrer ao cardiologista!

O presidente da Câmara de Castro Marim, Francisco Amaral (PSD), vai renunciar ao cargo com efeitos a partir desta quinta-feira, dia 21 de fevereiro. O autarca confirmou esta semana ao JORNAL DO ALGARVE que vai demitir-se juntamente com todo o executivo camarário, para que possa haver novas eleições, “de preferência já no início do próximo mês de maio”, para não coincidir com as eleições europeias, que estão marcadas para o dia 28 de maio.

Os destinos do município de Castro Marim ficarão, assim, nos próximos meses, nas mãos de uma comissão de gestão, que será nomeada em breve pelo secretário de Estado das Autarquias.

Francisco Amaral, que nas eleições autárquicas de 2017 foi reeleito para um segundo mandato, mas desta vez sem maioria, considera que a oposição está a “destruir e a boicotar” o trabalho do executivo e que é preciso voltar a dar “a palavra ao povo”.

Segundo a Comissão Nacional de Eleições, apesar de ter renunciado ao cargo e de não ter chegado a completar o segundo mandato consecutivo, Francisco Amaral pode candidatar-se nas próximas eleições e exercer o cargo de presidente da câmara municipal por mais um mandato (atingindo assim o seu terceiro e último mandato em Castro Marim)…

Nuno Couto|Jornal do Algarve