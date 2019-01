Castro Marim: Exposição de ilustrações na Casa do Sal

A exposição “Provérbios Ilustrados”, da ilustradora Ana Paula Nunes, será inaugurada no próximo dia 23, às 17h30, na Casa do Sal, em Castro Marim.

A ilustradora dá a conhecer, através do seu traço cuidado e da sua sensibilidade artística, algumas das expressões proverbiais trazidas à memória de muitos e tão usadas na língua portuguesa, numa homenagem à sabedoria popular portuguesa.

Nesta exposição, os quadros de provérbios ilustrados foram escolhidos aleatoriamente, inseridos numa sabedoria ancestral e que em muito caracteriza a cultura e identidade portuguesas.

Ditos populares que usamos quotidianamente, os provérbios são usados para transmitir conhecimentos sobre a vida, muitas vezes metaforicamente mas com um forte sentido lógico. Muitos são de origem desconhecida, mas outros remetem-nos para factos históricos e sociais da cultura portuguesa.

A título de exemplo temos o “Caiu o Carmo e a Trindade”, criado depois do terramoto de 1 de novembro de 1755, dia em que as igrejas estavam cheias por se celebrar o Dia de Todos os Santos. Muitas destas igrejas desabaram com a força do sismo, incluindo as igrejas do Carmo e da Trindade, que eram das mais importantes na altura.

Ana Paula Nunes é licenciada em Economia e também em Belas-Artes. Vive em Cascais e faz parte da família paremiológica, sendo membro da Associação Internacional de Paremiologia / International Association of Paremiology (AIP-IAP). A sabedoria proverbial aparece retratada nestes quadros a partir de um livro de provérbios que seu avô guardava como uma relíquia de memórias.

“Provérbios Ilustrados” é uma exposição promovida pela Associação Internacional de Paremiologia, pelo Município de Castro Marim e pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

Com intensa atividade há mais de uma década, a AIP-IAP foi confirmada como uma Organização Não-Governamental (ONG) acreditada para prestar serviço de consultoria ao Comité do Património Cultural Imaterial da UNESCO na área da tradição oral-paremiologia.

Esta exposição ficará patente na Casa do Sal até meados de abril e é visitável todos os dias, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.