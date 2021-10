Castro Marim: Festival de Dança juntou escolas do território

O Festival de Dança “Arte Sem Fronteiras” - Música, Dança e Luz, regressou ao palco do Revelim de Santo António, em Castro Marim, com várias escolas do território, anunciou a autarquia.

O espetáculo decorreu no dia 16 de outubro em Castro Marim, com a sua 9.ª edição e a participação dos grupos da Escola de Dança “Splash”, Companhia de Dança do Algarve, Grupo de Dança “Arutla”, Conservatório Regional de Vila Real de Santo António, “Estudio-T” e “Terra Danzas”.

Este evento voltou após ter sido interrompido devido à pandemia de covid-19 e pretende “trabalhar no sentido da valorização do trabalho desenvolvido por estas escolas com os jovens do território, promovendo-lhes o gosto pela expressão artística, ao demonstrar os benefícios, físicos e mentais, associados à prática”, segundo o comunicado.

A iniciativa foi organizada pela Escola de Dança “Splash” em parceria com a Câmara Municipal de Castro Marim, com entrada livre.

PUB