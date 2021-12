Castro Marim ganha galardão “Autarquia + Familiarmente Responsável”

O Município de Castro Marim voltou a conquistar, pela 8ª vez consecutiva, o galardão “Autarquia + Familiarmente Responsável”, uma distinção atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, “em prol das medidas e boas práticas tomadas pelo bem-estar das famílias castromarinenses”, revelou a autarquia.

Este reconhecimento de “Autarquia + Familiarmente Responsável” é fruto de um conjunto em várias áreas, não só na de apoio direto às famílias, mas também no âmbito do urbanismo, educação e formação, transportes, saúde, cultura, desporto e habitação, sustenta.

Entre um amplo conjunto de iniciativas, medidas e programas implementados no território castromarinense, nas mais diversas áreas, o município destaca:

O programa municipal de financiamento ou realização de obras de reabilitação em habitações das famílias mais carenciadas;

A isenção do pagamento do projeto de obras e das taxas urbanísticas;

A habitação social, destinada aos munícipes que não tenham habitação própria e não possuam bem e/ou rendimento que lhes permita a aquisição de uma, em regime livre ou em regime de arrendamento;

A atribuição de bolsas de estudo para estudantes do ensino secundário e superior;

Os auxílios económicos atribuídos a alunos do ensino básico pertencentes a agregados familiares de fracos rendimentos, para aquisição de material escolar; o transporte escolar gratuito;

A Unidade Móvel de Saúde, com atendimento médico;

O Programa de Combate ao Tabagismo;

O Programa de Combate à Obesidade;

As Férias Ativas para crianças e jovens;

A atribuição do Cartão do Idoso;

O transporte gratuito para consultas médicas;

O transporte social gratuito “Castro Marim Mais Perto”;

O serviço de apoio ao domicílio “Castro Marim Consigo”.

Nestes dois anos de combate à pandemia, aponta ainda iniciativas como a atribuição de vales alimentares às famílias em dificuldade, a linha de apoio psicológico covid-19 ou o “Castro Marim ainda + Solidário”, que leva as compras e medicamentos a pessoas/famílias em isolamento ou com problemas de mobilidade e que foi retomado quinta-feira, dia 23 de dezembro, considerando o agravamento do número de casos positivos no concelho.

O compromisso de continuar a promover o bem-estar e qualidade de vida das famílias é assumido pelo presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, como uma prioridade, salienta a Câmara.

