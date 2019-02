Castro Marim garante médico e enfermeiro em permanência a percorrer povoações isoladas

A Câmara Municipal de Castro Marim renovou, através da contratação pública, o contrato com a Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, permitindo à Unidade Móvel de Saúde (UMS) retomar a prestação de cuidados médicos e de enfermagem no interior do concelho, já a partir de amanhã (1 de março).

“Esta cooperação entre a Câmara Municipal de Castro Marim e a St. Casa da Misericórdia de Castro Marim permitiu que, desde junho de 2018, se retomasse o funcionamento da UMS, embora sem serviço de enfermagem, após uma interrupção de seis meses, resultante da reprovação das propostas apresentadas na câmara municipal”, informa a autarquia, em comunicado.

Fruto da renovação desta cooperação, à disponibilidade permanente das médicas do serviço, (Isa Frazoa e Suzana Valssassina), que acompanham este projeto desde o seu início, juntam-se agora, em permanência, os serviços do enfermeiro Joaquim Seabra.

A UMS de Castro Marim conta agora, também, com um novo parceiro, a Unidade de Saúde Familiar de Castro Marim, que, através da disponibilidade da Administração Regional de Saúde (ARS), passa a conceder serviço médico por três horas semanais, em data ainda por definir, e seis horas semanais de serviço de enfermagem.

A desenvolver também nesta fase está um ambicioso projeto, apresentado pela coordenadora da UMS de Castro Marim, Isa Frazoa, que consiste em trabalhar e melhorar a autonomia dos idosos, nomeadamente no âmbito da prevenção de quedas, que são responsáveis por 90% das fraturas do fémur nesta faixa etária, causa de uma elevada taxa de morbimortalidade na terceira idade. A contribuir para estes dados estará também o facto de esta patologia dever ser operada nas 48 horas seguintes, uma urgência que não se coaduna com a escassez de médicos ortopedistas do Hospital de Faro, onde, segundo os dados recolhidos pela UMS, as cirurgias chegam a levar mais de um mês, com as consequências negativas que daí advêm.

A Unidade Móvel de Castro Marim percorre diariamente uma centena de povoações dispersas e isoladas no interior do concelho de Castro Marim, levando cuidados médicos ao domicílio de uma população mais vulnerável e frágil, promovendo um acompanhamento mais assíduo e próximo, com um maior tempo para a avaliação da situação clínica, permitindo integrar o doente na sua realidade habitacional, familiar e social.