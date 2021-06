Castro Marim inaugura passadiço de Altura no Dia do Município

A Câmara Municipal de Castro Marim celebra o dia do município esta quinta-feira, dia 24 de junho, com a inauguração da Estrutura de Salvaguarda do Cordão Dunar da Praia de Altura, também conhecido como Passadiço de Altura, anunciou a autarquia.

A cerimónia de inauguração da estrutura está marcada para as 18:00, cuja obra consistiu na “elevação de um passadiço entre a Praia da Verdelago (Altura) e a Praia da Lota (Manta Rota), com passagem na ribeira do Álamo por uma ponte”.

O passadiço tem cerca de 1500 metros, com uma largura de três metros, serpenteando o sistema dunar e ligando aos apoios de praia, com zonas de descanso, iluminação e música.

Esta intervenção envolveu ainda a requalificação de cinco acessos às praias, com um investimento total de 752.904,12 euros, no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, Portugal 2020, cofinanciada a 75% pelo fundo de coesão.

As comemorações do Dia do Município têm início pelas 09:00, com o hastear da bandeira, seguido de uma visita às exposições da Galeria dos Presidentes da Democracia e do Brasão do Município de Castro Marim, na sede da autarquia.

Pelas 11:00, vai decorrer a sessão solene, na Biblioteca Municipal de Castro Marim, onde serão homenageados os funcionários com mais de 25 anos de serviço público, além da apresentação de um vídeo promocional sobre a água.

À noite, o Revelim de Santo António será palco do espetáculo de teatro “Móce mó”, pelo grupo “A Gorda”, pelas 21:30 com João Evaristo e Joaquim Parra, seguido de um concerto de Luís Trigacheiro, pelas 22:00.

Os dois eventos da noite têm entrada gratuita, mas a sua ocupação é limitada, sendo necessária a marcação prévia no Gabinete de Apoio ao Munícipe.

PUB