Castro Marim: Iniciativa “Volta ao Monte” recebe prémio de boas práticas

A iniciativa “Volta ao Monte” que decorre no concelho de Castro Marim foi distinguida com o segundo lugar no Prémio de Boas Práticas 2022 Algarve Active Ageing, na categoria de Território Inclusivo, anunciou a associação Odiana.

PUB

Este projeto tem como objetivo “atenuar a inatividade física, mental e o isolamento social dos idosos residentes em meio rural, incentivando a caminhada e promovendo o empowerment, como forma de melhorar as condições de saúde e qualidade de vida dos seniores”, com foco no concelho de Castro Marim, segundo o comunicado.

“Volta ao Monte” pretende ainda incrementar a atividade física e mental e “contribuir para a saúde e bem-estar através da criação e monitorização de uma ferramenta tecnológica de apoio ao cuidado desta comunidade, ao nível da saúde”.

Esta distinção foi feita no Encontro Regional do Algarve de Inovação e Boas Práticas no Envelhecimento Ativo e Saudável, que decorreu no Grande Auditório da Universidade do Algarve e que pretende promover e divulgar “as melhores práticas da região do Algarve no âmbito do envelhecimento ativo e saudável e fomentar o diálogo e o debate na procura de melhores soluções e abordagens para a melhoria da qualidade de vida da população sénior”.

Até ao segundo semestre deste ano, o “Volta ao Monte” vai promover caminhadas regulares no interior serrano do concelho de Castro Marim, três vezes por semana, com a duração de uma hora.