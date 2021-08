Castro Marim lança apoios educativos para o próximo ano letivo

A Câmara Municipal de Castro Marim vai apresentar novos apoios educativos para os alunos do concelho, como a oferta de livros de fichas e a atribuição de bolsas de estudo, anunciou a autarquia.

Tal como tem acontecido em anos anteriores, o município vai oferecer os livros de fichas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês a todos os alunos do primeiro ciclo que frequentem o agrupamento.

No total, serão mais de 250 alunos que vão usufruir desta oferta, que “vem complementar a oferta dos manuais escolares pelo Governo”, segundo o comunicado.

“Amenizando os elevados encargos financeiros que o início do ano escolar representa para os encarregados de educação, a iniciativa vem combater a exclusão social e promover a igualdade de oportunidades no acesso escolar”, acrescenta a autarquia.

O período de entrega dos livros será divulgado em breve, mas o município alerta que não haverá reembolsos “para os encarregados de educação que optem por comprá-los”.

A Câmara Municipal vai também atribuir bolsas de estudo, cujas candidaturas vão decorrer entre 1 e 30 de setembro, a alunos de famílias mais desfavorecidas do concelho, que estejam matriculados e inscritos em escolas secundárias ou no ensino superior.

Os alunos dos escalões A e B terão ainda o financiamento de refeições e uma ajuda económica para aquisição de material escolar, para estudantes do primeiro ao terceiro ciclo.

Para usufruir da ajuda para o material escolar, os encarregados de educação devem apresentar no serviço de ação social o documento comprovativo de matrícula e de escalão.

Já durante este mês, é possível proceder à matrícula na Componente de Apoio à Família para crianças do ensino pré-escolar, no serviço de Ação Social, com a apresentação do documento comprovativo de matrícula e escalão.

Em relação aos passes escolares, a Câmara Municipal de Castro Marim vai assegurar a gratuidade do título a todos os estudantes que utilizem os transportes da EVA a partir do 5.º ano.

Para obter esta oferta, devem dirigir-se à Biblioteca Municipal e efetuar a renovação ou emissão do passe, cujo formulário está disponível no website, apresentando o cartão de cidadão do aluno.

