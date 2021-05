Castro Marim lança novo programa de férias para crianças

A Câmara Municipal de Castro Marim vai implementar este ano um novo programa de férias para crianças e jovens do concelho, adaptado à pandemia de covid-19, intitulado “BRINC’Ar – Respirar o Verão 2021”, anunciou a autarquia.

Este programa vai decorrer entre 12 de julho e 31 de agosto, direcionado a crianças entre os 6 e os 12 anos, residentes ou estudantes no concelho de Castro Marim.

“O conceito deste programa baseia-se na necessidade de proporcionar um conjunto de experiências enriquecedoras de distintos âmbitos, seja social, recreativo, cultural ou desportivo”, refere o município em comunicado.

Para preparar a readaptar as iniciativas ao contexto pandémico, a autarquia está a promover um período de pré-inscrições, que podem ser feitas no Gabinete de Ação Social do município até 28 de maio, através do telefone 281 510 742 ou e-mail acaosocial@cm-castromarim.pt.

