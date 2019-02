Castro Marim: Lar de Altura vai ser concluído 10 anos depois do início das obras

Este projeto nasceu da identificação de um dos maiores problemas do concelho, que é a resposta social para idosos”, realça a câmara municipal

O projeto do lar de idosos na freguesia de Altura nasceu da identificação de “um dos maiores problemas do concelho”. Porém, as obras estiveram paradas entre 2008 e 2017 e só agora vão ser concluídas. O Lar de Altura vai ter capacidade para mais de 50 utentes e vai criar 25 postos de trabalho

O futuro Lar de Altura deverá estar concluído no próximo mês de maio, depois de a autarquia de Castro Marim ter cedido o terreno para a sua construção em 2001 e de as obras terem estado paradas entre 2008 e 2017, por não terem sido aprovadas sucessivas candidaturas a financiamentos.

Depois, a Associação Cegonha Branca, responsável pela obra, decidiu reativar o projeto, uma resolução apoiada pela Câmara Municipal de Castro Marim, por entender que este “é um investimento necessário ao concelho, que colmatará algumas lacunas na resposta social atualmente disponível”.

A construção do Lar de Altura foi retomada no final de 2017, depois de estar parada mais de 10 anos. “A resolução da Associação Cegonha Branca, com o total apoio da Câmara Municipal de Castro Marim, vê agora chegar a bom termo um antigo sonho”, salienta a autarquia…

