Castro Marim: Morreu António Valongo, motorista de Francisco Amaral

Morreu na tarde desta segunda-feira, dia 18, António Valongo, 63 anos, motorista do presidente da Câmara de Castro Marim, Francisco Amaral. A morte, cuja origem em concreto ainda é desconhecida até à conclusão da autópsia, ter-se-á devido a problemas do foro cardíaco.

Em declarações ao JA, o autarca confessou-se “destroçado” com a notícia da morte do seu motorista, “que era sobretudo um amigo, era mais um irmão, um confidente” e que, no município, mais do que motorista, “era um relações públicas da autarquia”.

“Quando cheguei a Castro Marim foi ele que me apresentou àquela gente toda. Ele tinha sido treinador de futebol em Alcoutim e foi aí que eu o conheci e depois escolhi-o para meu motorista. Mas ele era meu adjunto, meu relações públicas. Nós andávamos sempre juntos, de manhã à noite, incluindo ao fim-de-semana. Almoçávamos e jantávamos juntos. Tinha-o como um irmão”, reforçou o autarca, emocionado.

“Veio-me pôr a casa e foi para o Monte Francisco, foi andar de bicicleta. Depois foi à da tia e foi lá que faleceu”, explicou Francisco Amaral.

Além de treinador, António Valongo teve uma juventude ligada ao desporto, tendo sido jogador do Lusitano Futebol Clube e do Castromarinense.

Em nota no Facebook, o Município de Castro Marim sublinha que “perdeu ontem um dos seus alicerces. O Valongo, ou o mister, como ainda era conhecido por muita gente, era a nossa resistência e o nosso reduto de coragem”.

“A ingenuidade e a espontaneidade que lhe vincavam a natureza trouxeram mais verdade e transparência aos corações de todos os que o rodearam. E todos somos gratos pelas vezes em que nos transformou os problemas em insignificâncias, com a leveza que só ele conseguia dar aos dramas a que nos mal-habituamos a dar importância.

A autarquia endereça aos familiares, o seu “mais profundo pesar por esta perda inesperada, afirmando que se trata de um momento de “enorme dor para a comunidade de Castro Marim e um momento de grande tristeza para esta autarquia”.

Natural de Monte Francisco, concelho de Castro Marim, António Valongo era casado e tinha um filho.

Desconhece-se ainda a data do funeral, que depende da realização da autópsia.

