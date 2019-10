Castro Marim: Odiana leva alunos à Reserva do Sapal

A Associação Odiana celebrou hoje, dia 1 de outubro, o “Dia Nacional da Água”, com uma visita de alunos do 1º ciclo à Reserva do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

O

objetivo da iniciativa, integrada no âmbito da Semana da Educação e Iniciativas

de Voluntariado Ambiental (SEIVA) promovida pela Agência Portuguesa do

Ambiente, foi levar os alunos a conhecer a Reserva Natural do território,

juntamente com uma visita interpretativa ao trilho recém-requalificado «Sapal

de Venta Moinhos», observação de avifauna, visualização de um vídeo sobre a

Reserva Natural e uma reflexão sobre os desperdícios e os comportamentos

preventivos no que concerne à água.

Para

este efeito foram abrangidos um total de 44 alunos de duas turmas (3º e 4º ano)

da Escola EB1/JI Manuel Cabanas de Vila Nova de Cacela. Para alguns alunos, foi

a primeira visita a este espaço natural de grande importância no Baixo

Guadiana, sendo que foi a Primeira Reserva Natural a ser constituída em

Portugal continental.

Recorde

que a Odiana tem vindo a desenvolver um rol de ações de sensibilização para

jovens no que concerne à valorização e promoção do património da água, sendo

que a tónica esteve no Rio Guadiana, como elemento de vida e união entre países

vizinhos – Portugal e Espanha.

A

Odiana desenvolveu esta ação de sensibilização ambiental, através do projeto

VALAGUA – Valorização Ambiental e Gestão Integrada de Água e dos Habitats no

Baixo Guadiana Transfronteiriço aprovado no âmbito da Primeira Convocatória do

Programa Interreg V-A Espanha- Portugal 2014-2020, cofinanciado pelo FEDER.

A

ação contou ainda com a colaboração fundamental da Reserva Natural do Sapal de

Castro Marim e Vila Real de Santo António – ICNF e do Município de Vila Real de

Santo António.