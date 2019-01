Castro Marim oferece novos computadores às escolas

A Câmara de Castro Marim está a renovar todo o equipamento informático do pré-escolar e 1º ciclo do concelho. Esta medida é fruto de uma parceria com o agrupamento de escolas de Castro Marim, sendo que a autarquia comparticipou a compra e a instalação dos novos equipamentos informáticos, nomeadamente computadores e projetores de alta definição, num investimento total de cerca de 22 mil euros.

“O investimento por aluno é significativo, mas acreditamos ser um fator diferenciador e uma medida de descriminação positiva, que influenciará certamente a qualidade e a diversidade do ensino em Castro Marim, permitindo um sistema educativo mais interativo”, frisou a vice-presidente da autarquia de Castro Marim, Filomena Sintra, sobre esta medida.

“Dotar as nossas escolas das melhores condições de ensino tem sido uma prioridade deste executivo, integrada na parceria que existe entre as duas instituições e que passa pelo apoio financeiro e logístico no desenvolvimento de projetos, ações e iniciativas das instituições de ensino”, reforçou a autarca.

Ainda no âmbito da ação social escolar, o município de Castro Marim tem também implementadas outras medidas e iniciativas, tais como a atribuição de bolsas de estudo aos alunos de agregados familiares mais desfavorecidos residentes no concelho, matriculados e inscritos em estabelecimentos do ensino secundário e superior, o financiamento de refeições a todos os alunos dos escalões A e B do 1º ciclo, assim como a oferta dos livros de fichas a todos os alunos do 1º ciclo.