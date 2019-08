Castro Marim: Percurso interpretativo da Reserva Natural foi requalificado

Por iniciativa da Associação Odiana em estreita colaboração com o ICNF- Instituto de Conservação da Natureza e Florestas foi requalificado o circuito interpretativo coincidente com o caminho de acesso ao Centro de Interpretação da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

Denominado «Sapal de Venta Moinhos» o circuito há mais de uma década que aguardava por esta intervenção. Foram substituídas todas as estruturas que o compõem.

O objetivo desta ação, promovida pela Odiana através do projeto VALAGUA, que contou com o apoio dos municípios de Castro Marim e Alcoutim, foi a manutenção, preservação e valorização de trilhos na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e VRSA (RNSCMVRSA), tendo como foco o pedestrianismo, birdwatching, o património hidrológico e a crescente promoção do Turismo de Natureza no Baixo Guadiana.

Dada a degradação avançada das infraestruturas existentes, as mesmas foram removidas e substituídas por 2 totens direcionais, 1 painel de boas vindas, 1 painel com mapa, 2 mesas interpretativas grandes e 4 mesas interpretativas pequenas. Para além da requalificação, outro dos motivos subjacentes é permitir que os visitantes acedam e desfrutem dos caminhos com a informação disponível. A requalificação foi concluída no passado mês de junho com um custo total de 10.183,42 euros.

Esta requalificação permite e apoia a interpretação dos valores naturais e culturais do percurso e reitera a importância do Turismo de Natureza no território, fazendo jus à estratégia da Odiana na promoção do slogan: «Baixo Guadiana como uma Região de Turismo de Natureza por Excelência».

Recorde que o percurso «Sapal de Venta Moinhos» coincide com o caminho de acesso ao Centro de Interpretação da Reserva Natural seguindo, para norte, até ao rio Guadiana. O circuito interpretado desenvolve-se a sul do edifício permitindo observar, numa pequena caminhada, os diferentes biótopos existentes nesta zona húmida, nomeadamente sapais, salinas e lagoas permanentes e temporárias. O percurso é linear, tem uma extensão de 6 km´s, com valência pedestre e btt.

A Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e VRSA encontra-se perto da foz do Guadiana com cerca de 2mil ha, maioritariamente ocupada pelas zonas húmidas de sapais, salinas e esteiros que constituem um habitat fundamental para milhares de aves aquáticas. Foi a primeira Reserva Natural a ser criada em Portugal (continente) em 1975, sendo uma das mais importantes zonas húmidas do país.

O projeto VALAGUA – Valorização Ambiental e Gestão Integrada de Água e dos habitats no Baixo Guadiana transfronteiriço – é uma iniciativa de cooperação entre o Algarve, Alentejo e Andaluzia, aprovado no âmbito da Primeira Convocatória do Programa Interreg V-A Espanha- Portugal 2014-2020 (POCTEP), e cofinanciado pelo FEDER a 75%.