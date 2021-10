Castro Marim planeia estratégia para a habitação

O Município de Castro Marim encontra-se a elaborar a sua Estratégia Local de Habitação (ELH), um documento que definirá a estratégia de intervenção em matéria de habitação no concelho, anunciou a autarquia através do Facebook.

O documento tem por base um diagnóstico das carências habitacionais existentes, dificuldades de acesso à habitação e identificação de potenciais soluções adequadas às necessidades.



A existência de uma Estratégia Local de Habitação é condição obrigatória para o acesso ao “1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação”, orientado para promover o acesso a uma habitação adequada às pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que vivem em situação de carência financeira.

Na fase de diagnóstico, a autarquia está a recolher informações sobre as principais dificuldades e necessidades no acesso à habitação daqueles que residem no concelho, para a formulação de opções estratégicas de futuro nesta matéria.



Todos aqueles que cumpram os requisitos do programa “1.º Direito” poderão dar conhecimento do sua situação, dirigindo-se ao Serviço de Ação Social do Município de Castro Marim e efetuando o preenchimento dos formulários disponibilizados pelos serviços.



Para mais informações contacte o Serviço de Ação Social, pelo telefone 281 510 742 ou através da internet em: https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/1.%C2%BA-direito.

