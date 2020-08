Castro Marim põe recolha de sal ao alcance dos visitantes das salinas

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A primeira ação da iniciativa “Fim de Tarde ao Sal” decorreu no passado fim-de-semana nas salinas de Castro Marim, proporcionando novas experiências junto do público como a recolha do próprio sal e vai repetir-se na segunda-feira, anunciou a autarquia.

Os participantes tornaram-se em novos salineiros e tiveram a oportunidade de aprender mais sobre todo o processo de salinicultura artesanal, ao conhecer os pequenos talhos e recolhendo o sal manualmente, através das técnicas ancestrais.

No final, levaram para casa um saco com o “melhor sal do mundo” e duas embalagens de flor de sal recolhidas do esteiro pelos próprios participantes nesta iniciativa, além de toda a aprendizagem nesta experiência, segundo o comunicado.

Esta experiência, que decorreu em plena Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, pretende valorizar a profissão do salineiro, promover os produtos do sal e da flor de sal que fazem parte do ex-libris do concelho e proporcionar um contacto próximo e familiar com o sal, com o objetivo de incrementar e impulsionar a comercialização de produtos locais.

A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Castro Marim e pela Associação Odiana e está integrada no programa Bandeira Azul 2020 e enquadrada na candidatura “Patrimónios de Castro Marim: Valorização e Promoção de Produtores Locais e Produtos Endógenos”, comparticipada pelo PO CRESC 2020.

O sal marinho tradicional de Castro Marim é uma conjugação entre o trabalho do salineiro com a ação das marés, do sol e dos ventos, não sendo sujeito a a nenhum tipo de tratamento, apresentando-se naturalmente branco e brilhante.

A flor de sal também não sofre qualquer tipo de processamento e é seca ao sol antes de ser embalada, mantendo assim o sabor e a humidade do mar.

Este ano, Castro Marim viu legalmente protegida a denominação “Sal e Flor de Sal de Castro Marim” como Denominação de Origem Protegida.