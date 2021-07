Castro Marim promove Festival do Caracol nas esplanadas do concelho

O Festival do Caracol, em Castro Marim, adaptou-se ao contexto da pandemia de covid-19 e apresenta este mês de julho um novo conceito, que se alarga às esplanadas de todo o concelho, anunciou a autarquia.

A iniciativa pretende “minimizar o impacto económico provocado pelas medidas de combate à covid-19, estimulando o pequeno comércio/restauração que quiser aderir ao repto”, segundo o comunicado.

Até ao momento, aderiram 12 cafés e restaurantes do concelho à iniciativa, cuja listagem pode ser consultada em www.cm-castromarim.pt.

No entanto, esta versão alternativa vai ter direito a animação musical: todos os cafés e restaurantes aderentes, durante o período do festival, serão animados por agentes culturais locais, “que têm passado por períodos muito difíceis”.

Cada estabelecimento será ainda incentivado a colocar elementos alusivos ao caracol, estando as esplanadas assinaladas com uma pequena réplica do animal, exposto agora na Praça 1.º de Maio.

Além do respeito pelas normas sanitárias contra a covid-19, a autarquia apela à reserva junto dos cafés e restaurantes.

Os caracóis são temperados com o “melhor sal do mundo”, também de Castro Marim.

PUB