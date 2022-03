Castro Marim promove mês da saúde sénior

O concelho de Castro Marim vai celebrar o Dia Mundial da Saúde, assinalado a 7 de abril, com uma programação mensal que pretende promover um envelhecimento ativo e saudável, anunciou a associação Odiana.

No dia 29 de março, em Alta Mora, no concelho de Castro Marim, vai decorrer uma ação de informação sobre alimentação, toma da medicação e prevenção de quedas, com a assinatura da Universidade do Algarve, além da apresentação da iniciativa “Toca a Mexer”, um programa de dinamização da atividade física e promoção de um envelhecimento ativo para maiores de 65 anos.

Já no dia 5 de abril é a vez das Furnazinhas receberem um workshop do “Prato Certo”, da associação In Loco, onde os participantes vão ter a oportunidade de aprender a preparar lanches saudáveis.

Dois dias depois, a 7 de abril, esta iniciativa encerra no Azinhal com rastreios à tensão arterial, colesterol e glicémia, entrega de brochuras de capacitação e informação aos idosos e um workshop de suporte básico de vida dinamizado pela Cruz Vermelha Portuguesa. Esta iniciativa termina com um almoço e convívio musical.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do telefone +351 281 531 171 ou do e-mail clds4g.castromarim@odiana.pt.