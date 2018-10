Castro Marim promove novo Rastreio gratuito de doenças de pele

.

A Câmara Municipal de Castro Marim promove, na próxima semana, de quarta a sexta-feira (10 a 12 de outubro), mais um rastreio gratuito do cancro e outras doenças de pele, destinado a toda a população do concelho.

Esta iniciativa é periodicamente desenvolvida pela autarquia, com a colaboração voluntária da médica dermatologista Manuela Aguiar, e tem permitido a deteção de lesões tumorais em fase inicial, que depois são encaminhadas com urgência para o Hospital de Faro. Também se realiza o tratamento de eventuais lesões pré-cancerígenas (queratoses actínicas) com azoto líquido, adquirido para o efeito. Esta é a segunda ação realizada este ano.

As inscrições são limitadas, pelo que os interessados deverão inscrever-se através do número de telefone 281 510 754 ou de telemóvel 927 246 386. Esta iniciativa é apoiada pela Administração Regional de Saúde do Algarve e pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Sotavento.

À semelhança das ações anteriores, o rastreio decorrerá nas quatro freguesia do concelho:

– Odeleite (Junta de Freguesia) | 10 de outubro | Entre as 09h30 e as 12h30

– Azinhal (Unidade de Cuidados Continuados) | 10 de outubro | Entre as 14h00 e as 17h30

– Altura (Junta de Freguesia) | 11 de outubro | Entre as 09h30 – 12h30 e as 14h00 16h30

– Castro Marim (Biblioteca Municipal) | 12 de outubro | Entre as 09h30 – 12h30 e as 14h00 – 16h30

