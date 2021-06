Castro Marim promove passeios de barco pelo Guadiana para vacinados

A Câmara Municipal de Castro Marim está a promover passeios de barco pelo rio Guadiana “para minorar isolamento provocado pela pandemia”, principalmente nos idosos, anunciou a autarquia.

“Durante este ano e meio de pandemia, com sucessivos confinamentos, os idosos foram um dos grupos de maior risco e, por isso, um dos que mais se tentou proteger, promovendo o seu máximo isolamento através das muitas medidas de apoio criadas. Pela mesma razão, foram também o primeiro grupo a ser vacinado e, por isso, podem agora retomar alguma normalidade e resgatar alguns momentos de animação e convívio”, refere o município em comunicado.

Este passeio de barco pelo rio Guadiana é destinado aos munícipes que já estejam protegidos contra a covid-10 e inclui almoço tradicional e animação musical, desde Vila Real de Santo António até à Foz de Odeleite.

Os passeios estão agendados para os dias 20, 26 e 27 de junho e 3, 4, 10, 11, 24, 25 e 31 de julho, com inscrições no Gabinete de Apoio ao Munícipe, Junta de Freguesia de Altura, Junta de Freguesia do Azinhal ou Junta de Freguesia de Odeleite.

Para a inscrição, é obrigatória a apresentação do comprovativo de vacinação contra a covid-19.

O transporte até Vila Real de Santo António, de onde parte o barco, será garantido pela Câmara Municipal de Castro Marim.

