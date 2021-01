Castro Marim promove sessão de esclarecimento da obra envolvente à Casa do Sal

A Câmara Municipal de Castro Marim está a promover uma sessão de esclarecimento da obra envolvente à Casa do Sal, no dia 19 de janeiro, pelas 16:00, através da plataforma Zoom, anunciou a autarquia.

Nesta sessão pretende-se “esclarecer e debater sobre o projeto da Envolvente à Casa do Sal”, com a participação do arquiteto projetista José Alberto Alegria e a equipa técnica do município.

Entre os conteúdos que serão tratados está o plano de trânsito alternativo, o plano de trabalhos da obra e os condicionamentos inerentes à intervenção.

A sessão será transmitida em direto no Facebook da Câmara Municipal de Castro Marim e poderão quer colocadas questões através do e-mail [email protected]. A inscrição deve ser feita através do mesmo endereço, até as 12:00 de terça-feira.

Esta intervenção terá com objetivo “valorizar os modos suaves de mobilidade, contemplando várias zonas pedonais e uma área de jardins que priorizou a preocupação ambiental atual”, com materiais e técnicas tradicionais da região como o reboco, o ladrilho ou as cantarias em pedra calcária.

PUB