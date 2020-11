Castro Marim promove vacina contra a gripe em farmácias e unidade móvel

Ao abrigo do Programa Nacional de Vacinação gratuito do Ministério da Saúde, Castro Marim promove a campanha de vacinação contra a gripe, anunciou a autarquia.

Com mais procura do que nos anos anteriores, pelo contexto trazido pela pandemia COVID-19, decidiu a autarquia castromarinense reforçar a campanha e, através de um protocolo com a Associação Dignitude, garantir a vacinação gratuita nas farmácias comunitárias para os munícipes com idade igual ou superior a 65 anos.

A vacinação contra a gripe estará assim gratuitamente disponível, para grupos de risco (como diabéticos, cardíacos e asmáticos) e/ou munícipes a partir dos 65 anos, nos centros de saúde, farmácias e através da Unidade Móvel de Saúde (UMS), que percorre as povoações mais isoladas do interior do concelho castromarinense.

Recorde-se que a UMS representa um investimento de 75.000 euros realizado pelo Município e cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito do Programa Operacional (PO) CRESC Algarve 2020, fruto da candidatura «Unidades de Saúde Móveis de Proximidade», apresentada pela ARS em parceria com os municípios da região, com taxa de comparticipação de 80%.

“É mais importante do que nunca, fazer chegar a vacinação a todos os grupos de risco e aos idosos, que são também os mais vulneráveis à COVID-19. Além de reforçar o nosso sistema imunitário contra o vírus da gripe, irá reduzir os internamentos por infeções respiratórias associadas à gripe e diminuir a afluência das pessoas às instituições de saúde, libertando maior espaço e tempo para os doentes infetados com a COVID-19”, sublinha o médico e presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral.