Castro Marim recebe alunos de ERASMUS

A Câmara Municipal de Castro Marim deu as boas vindas a um grupo de alunos de um projeto ERAMUS do agrupamento de escolas do concelho, durante o mês de dezembro, anunciou a autarquia.

A vice-presidente do município de Castro Marim, Filomena Sintra, e o vereador João Pereira receberam o grupo de 30 alunos, acompanhados por 12 professores, que durante uma semana desenvolveram atividades no Âmbito do projeto de ERAMUS “Open your doors to digital age”.

Este encontro reúne todos os países parceiros do projeto como Espanha, Itália, Turquia, Eslovénia e Portugal.