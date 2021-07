Castro Marim requalifica arruamentos na Foz de Odeleite

A Câmara Municipal de Castro Marim vai avançar com o concurso de obra de requalificação do espaço público na Foz de Odeleite, com um investimento de cerca de 95 mil euros, anunciou a autarquia.

Segundo o comunicado, esta é uma obra “há muito desejada pelos habitantes” da Foz de Odeleite, que “irá finalmente pôr termo às dificuldades de deslocação que sentiam pelos arruamentos em pedra de xisto, muito irregular e com várias depressões devido às juntas não argamassadas”.

A requalificação irá incidir nos arruamentos em xisto, além do melhoramento das zonas pavimentadas em betão e da pavimentação de alguns troços que estão atualmente em terra batida.

Nos últimos anos, a autarquia tem realizado várias obras de beneficiação de arruamentos em várias povoações do concelho, como Odeleite e Azinhal.

