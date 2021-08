Castro Marim: Revelim recebe grupo de dança ARUTLA

O grupo de dança ARUTLA vai subir ao palco do Revelim de Santo António, em Castro Marim, no dia 4 de setembro pelas 21:30, anunciou a autarquia.

As ARUTLA, cujo nome é uma referência espelhada a Altura, começaram como um pequeno grupo de amigas apaixonadas pela dança, tendo sido posteriormente apoiadas pelo Clube Recreativo Alturense, onde se mantêm até à atualidade.

Hoje em dia, são mais de 70 alunas com idades entre os 6 e os 17 anos, coreografadas pela professora Laura Pook.

O espetáculo tem entrada livre, além do apelo do município para manter-se as distâncias de segurança e o uso de máscara.

PUB