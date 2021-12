Castro Marim semeia o futuro durante o Natal

A Câmara Municipal de Castro Marim distribuiu sementes de pinheiro e vasos de terra húmida a cerca de 500 crianças para semear o futuro do concelho e sensibilizar para a educação ambiental, anunciou a autarquia.

As centenas de criança do pré-escolar e 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas de Castro Marim receberam as sementes em cápsulas de lápis de madeira, numa iniciativa integrada numa política de ação que pretende estimular “o interesse e o sentido de proteção nas nossas crianças e jovens” para preparar “cidadãos melhor consciencializados, mais atentos e mais participativos nesta que é a missão coletiva do desenvolvimento sustentável”.

A Câmara Municipal de Castro Marim tem apostado na preservação e na promoção da biodiversidade com a execução de obras como o passadiço de Altura, a ciclovia da Lezíria ou a iniciativa “Jovens pelo Ambiente”.

