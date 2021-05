Castro Marim tem novo portal online para tratar assuntos mais simples

O município de Castro Marim lançou o novo portal de serviços online http://portaldomunicipe.cm-castromarim.pt, um serviço progressivo que “pretende contribuir para a desburocratização da administração, em particular de assuntos simples, que requeriam a deslocação aos serviços e que agora podem ser tratados de uma forma mais rápida e cómoda”, anunciou a Câmara Municipal.

Além de permitir efetuar pedidos e requerimentos, através dos novos serviços online será também possível acompanhar a tramitação dos processos.

“Esta é uma ferramenta totalmente orientada para o cidadão, que resulta da aposta na modernização dos serviços municipais, necessidade que se acentuou com a pandemia covid-19”, sublinha a autarquia.

Pedidos como a colocação de sinalização, de transporte escolar, abertura de caminhos agrícolas, recolha de monos ou recolha de animais, são alguns exemplos dos serviços disponibilizados online pela autarquia de Castro Marim.

Este portal divide-se em duas áreas de acesso:

· Acesso Público (sem autenticação): pode consultar informações sobre os serviços disponibilizados, nomeadamente documentos instrutórios a anexar, taxas aplicáveis, legislação, entre outros. Pode também fazer o download dos formulários disponibilizados.

· Acesso Reservado (necessária autenticação): permite aceder a informações específicas relativa a processos pessoais, bem como submeter os formulários disponibilizados por via eletrónica.

“Acredito que desta forma estamos a contribuir para uma cidadania mais ativa e plena, o que representa também uma significativa melhoria na qualidade de vida dos nossos munícipes”, declarou a vice-presidente e vereadora do pelouro da Modernização Administrativa e Informática, Filomena Sintra.

Este novo portal de serviços online está enquadrado na candidatura aprovada no âmbito do Programa Operacional CRESC Algarve 2020, Eixo Prioritário 8 “Modernizar e Capacitar a Administração”, com o seguinte código e designação: ALG-08-0550-FEDER-000005 “#ALGARVEMAISDIGITAL”.

