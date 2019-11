Castro Marim: Universidade do Tempo Livre prepara novo ano letivo

Vai realizar-se amanhã, 13 de novembro, pelas 15h30, na Biblioteca Municipal de Castro Marim um encontro, aberto a todos os interessados, para a preparação do novo ano letivo 2019/2020 da Universidade do Tempo Livre (UTL) de Castro Marim – anuncia a autarquia em nota de imprensa.

Procurando dar continuidade à oferta educativa que tem sido disponibilizada, a autarquia quer com esta reunião auscultar as necessidades e expetativas da população em relação à UTL e para agilizar o processo de inscrições.

No ano anterior decorreram 8 cursos – Artes Decorativas, Atelier Medieval, Bordados, Trapologia, Atividade Física, Informática, Danças de Salão e Meditação-, em 10 localidades do concelho – Altura, S. Bartolomeu, Rio Seco, Castro Marim, Monte Francisco, Junqueira, Azinhal, Corte Pequena, Alta Mora e Furnazinhas. Além dos cursos, a Câmara Municipal de Castro Marim promove uma agenda de workshops focada na aproximação e interação da UTL com a comunidade local e regional.

A UTL integra-se este ano no projeto CLDS 4G “Castro Marim (COM)Vida” – Contrato Local de Desenvolvimento Social. Promovido pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e coordenado pela Associação Odiana, no âmbito do CRESC Algarve 2020, através do Fundo Social Europeu, este projeto procura também enquadrar ações socioculturais que promovam o envelhecimento ativo e a autonomia de pessoas idosas, coadunando-se com a estratégia da UTL, que passa por fomentar e dinamizar a ocupação dos tempos livres dos seniores, proporcionando momentos lúdicos, de convívio e de desenvolvimento de relações interpessoais e participação social e comunitária.