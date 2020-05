Castro Marim vai ter Festival do Caracol em regime de take-away

🔊 Ouvir Notícia



Em virtude do contexto pandémico Covid-19 que o País atravessa, a Câmara Municipal de Castro Marim anunciou que vai lançar o Festival Internacional do Caracol a partir de casa, um festejo com o slogan “Faça como o caracol, festeje a partir de casa!”.

Segundo a autarquia, a ideia da iniciativa é minimizar o impacto económico provocado pelas medidas de combate ao covid-19, envolvendo todos os comerciantes do concelho que quiserem aderir em regime de take-away e, simultaneamente, dar continuidade à política cultural que o município tem desenvolvido ao longo do tempo e cujos eventos têm sido cartões-de-visita deste território.

No decorrer do Festival, que se estende por 2 meses, prevê-se que sejam realizados encontros e debates online entre os comerciantes, transmitidos pelo Município de Castro Marim, onde se trocarão ideias e receitas do petisco.

Além de estimular o pequeno comércio/restauração, este Festival vai também aliar-se à promoção do sal de Castro Marim, um dos ingredientes chave na confeção dos caracóis.

A componente internacional será introduzida com a partilha de receitas marroquinas, francesas e espanholas, nacionalidades que todos os anos marcavam presença no evento, mas serão também partilhadas as tradicionais receitas portuguesas, com alguns “segredos” da cozinha do território.

Serão também partilhados online showcookings e momentos culturais, de música, dança e outras performances, à semelhança do que acontecia no evento, que se realizava na Colina do revelim de St. António, em Castro Marim. O primeiro showcooking será com o chef Abílio Guerreiro, formador da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de St. António, em data a anunciar.

Afirmar Castro Marim como destino dos melhores caracóis do Algarve e potenciar também os produtos locais e tradicionais, bem como a cozinha e a cultura mediterrânicas, continuam a ser as diretrizes que movem a realização do Festival Internacional do Caracol, que este ano se estreia em versão online.