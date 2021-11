Castro Marim vai ter workshop de defesa pessoal para mulheres

O workshop de defesa pessoal para mulheres vai realiza-se em Castro Marim, no Pavilhão Municipal, no dia 27 de novembro, anunciou a autarquia. A iniciativa assinala o Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher, celebrado a 25 de novembro.

Destinado a todas as mulheres, este workshop é gratuito e acontece entre as 10:00 e as 12:30, com o treinador João Pacheco. A iniciativa terá um limite de 50 participantes e é aconselhada a inscrição através contacto telefónico 913 090 691 ou do e-mail jp.sistemaelitedp@gmail.com.

“Capacitar as participantes com as ferramentas necessárias e suficientes para a defesa da sua integridade física, de modo a prevenir situações delicadas e/ou ameaçadoras”, é o principal objetivo desta iniciativa, organizada pela Associação de Defesa Pessoal do Algarve – Sistema Elite DP, com o apoio da Câmara Municipal de Castro Marim, Leões do Sul Futebol Club, Instituto Português do Desporto e da Juventude, Federação de Ju-Jitsu e disciplinas associadas de Portugal e Agrupamento de Escolas de Castro Marim.

