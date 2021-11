Castro Marim: Verdelago afirma-se como um sucesso de vendas

O novo empreendimento de luxo em construção em Castro Marim, o Verdelago Resort, afirma-se como um sucesso de vendas com as casas mais caras entre as mais procuradas pelos compradores, anunciou a empresa.

A 500 metros da praia e com uma frente de mar com mais de um quilómetro de extensão, o Verdelago Resort fica localizado junto a Altura, no concelho de Castro Marim, e tem na sua lista de interessados portugueses, belgas, holandeses, franceses e ingleses como possíveis compradores.

Cerca de 80% das primeiras 102 unidades residenciais turísticas já estão reservadas ou vendidas, segundo o comunicado.

“A sua localização extraordinária, a forte aposta na sustentabilidade, o facto de privilegiarmos a natureza ao estarmos inseridos numa propriedade com mais de 85 hectares de enorme biodiversidade e com um índice de construção de apenas 8,7% e as características únicas de arquitetura sustentável fazem deste projeto um caso único no mercado”, refere o diretor-geral, Paulo Monteiro.

Entre as casas tipologias mais procuradas estão os T3, que se encontram esgotados, além dos V3, que têm um custo superior a 820 mil euros.

A primeira fase de construção começou no final de 2020 e inclui 57 unidades residenciais turísticas que ficarão concluídas em 2022.

O Verdelago Resort terá 340 unidades residenciais turísticas e um hotel de cinco estrelas com 197 quartos, num investimento de cerca de 270 milhões de euros, “o maior alguma vez realizado nesta zona do Algarve”.

