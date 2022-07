Castro Marim voltou a viver (e saborear) o Festival do Caracol

Após dois anos de edições confinadas, no último fim de semana o Festival Internacional do Caracol regressou ao seu palco de eleição – a Colina do Revelim de Santo António, em Castro Marim. Continuará agora nos estabelecimentos aderentes até ao dia 31 de julho.

Aos melhores aromas e sabores do balcão internacional do evento, juntaram-se os segredos dos cozinheiros das associações e clubes que participaram e colaboraram no festival.

Aos caracóis, temperados com “o melhor sal do mundo”, juntou-se o programa de animação, com música, dança e ainda os ateliers infantis.

O Festival Internacional do Caracol tem o propósito de afirmar Castro Marim como destino dos melhores caracóis do Algarve e potenciar os produtos tradicionais, a cozinha e a cultura mediterrânicas.

O evento serve também de estímulo ao comércio e coletividades locais, consolidado com a modalidade dos estabelecimentos aderentes.

Em comunicado, a autarquia recorda que cada estabelecimento aderente conta com animação musical e o programa pode ser consultado aqui.

O Festival internacional do Caracol foi uma organização do município de Castro Marim e contou com a colaboração de associações do concelho e ainda dos trabalhadores da autarquia.