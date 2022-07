Castromarinenses vão ter “Verão Com Vida”

A iniciativa “Verão Com Vida” do projeto CLDS 4 G “Castro Marim (COM) Vida” vai decorrer entre os dias 7 de julho e 9 de setembro com atividades para todas as idades, anunciou a associação Odiana.

Para os mais pequenos, em parceria com a autarquia, as crianças e jovens vão viver experiências únicas com visitas ao parque temático Zoomarine e atividades lúdicas no Baixo Guadiana que incluem socialização, animação e conhecimento do território, através do programa “Férias Ativas”.

Já os seniores terão disponível um programa sociocultural que inclui cinema ao ar livre e teatro de revista que vai percorrer de forma itinerante as quatro freguesias do concelho de Castro Marim, nomeadamente Furnazinhas, Corte Pequena, Junqueira, Altura, Castro Marim, Azinhal e Monte Francisco.

Este projeto pretende “contribuir para minimizar a exclusão social dos grupos de maior fragilidade social, nomeadamente crianças, jovens e suas famílias, idosos e pessoas com deficiência e/ou incapacidade”, segundo o comunicado.