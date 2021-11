Cataplana algarvia serve de inspiração a projeto de inserção cultural

No âmbito da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura, em 2027, foi lançado o projeto “Cataplanas do Mundo”, que visa a promoção da história e tradições da cultura do Algarve, ao mesmo tempo que promove o encontro de culturas e a inserção social através da gastronomia. Estas cataplanas vão chegar à casa dos algarvios.

A candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura (Faro 2027), em parceria com a Tertúlia Algarvia e a Associação Doina (Projeto Mudaki), lançaram as “Cataplanas do Mundo”, uma iniciativa que associa a tradição da cataplana algarvia à gastronomia de vários países, promovendo o encontro e a partilha de histórias e culturas.

De 18 de novembro a 2 de dezembro, cinco “cozinheiras internacionais” vão preparar várias cataplanas algarvias, todas elas confecionadas com ingredientes e receitas dos respetivos países de origem, designadamente Brasil, Roménia, Marrocos, Paquistão e Cabo Verde.

As cataplanas serão, depois, sorteadas e entregues em casa das famílias contempladas. As inscrições para o sorteio das cataplanas deverão ser efetuadas em: https://www.faro2027.eu/cataplanasdomundo.html

A primeira “cataplana do Mundo” é brasileira e será confecionada no dia 18 de novembro, seguindo-se as cataplanas da Roménia (dia 24 de novembro), Paquistão, Cabo Verde (dia 29 de novembro) e, por fim, a de Marrocos (dia 2 de dezembro).

A primeira fase do projeto incluiu um workshop com o Chef Bruno Amaro, da Tertúlia Algarvia, onde todos as participantes conheceram a história do objeto cataplana e aprenderam a cozinhar a Cataplana Algarvia.

Este projeto visa assim explorar o conceito de “Gastrodiplomacia”, ou seja, a gastronomia como ferramenta efetiva de Diplomacia Pública.

Cataplana de Cabo Verde

Cataplana de Marrocos

Cataplana da Roménia

PUB