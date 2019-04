Cataplana é mote para espetáculo de teatro em Loulé

O espetáculo “Cataplay” vai subir ao palco do Convento do Espírito Santo, em Loulé, nos próximos dias 12 e 13 de abril, às 19h00, nesta que é a segunda digressão do espetáculo pelo Algarve, com sessões faladas em português e legendadas em inglês.

A cataplana é o mote para um espetáculo de teatro, música, dança e gastronomia, onde se discutem as receitas sobre as relações humanas ou do amor. No final, é servido ao público uma receita de cataplana, confecionada pela equipa da Tertúlia Algarvia, acompanhada por vinhos produzidos na região.

Em palco estão os atores Mário Spencer e Tânia Silva, que interpretam duas personagens em conflito – o afamado Al-Chef e a cozinheira Marafada – que discutem entre si sobre as receitas da vida, da sociedade, da paixão ou do amor, ao mesmo tempo que refletem sobre as origens da cataplana, esse utensílio misterioso e único no mundo.

Os bilhetes para o espetáculo, que incluem a experiência gastronómica, custam 10 euros para o público em geral e 8,5 euros para menores de 30 anos e maiores de 65. Também há bilhetes familiares, a 25 euros, que garantem o ingresso a dois adultos e uma criança a partir dos seis anos.

O “Cataplay” é um projeto promovido pela Tertúlia Algarvia com financiamento do programa 365 Algarve.

Depois de Loulé, o espetáculo estará em cena em Castro Marim e São Brás de Alportel.