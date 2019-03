“Cataplay” em cena pela primeira vez em Olhão

O espetáculo “Cataplay” vai subir pela primeira vez ao palco em Olhão, na biblioteca José Mariano Gago, no dia 23 de março, às 19h00, nesta que é a segunda digressão do espetáculo pelo Algarve, com sessões faladas em português e legendadas em inglês.

A cataplana é o mote para um espetáculo de teatro, música, dança e gastronomia, onde se discutem as receitas sobre as relações humanas ou do amor. No final, é servido ao público uma receita de cataplana, confecionada pela equipa da Tertúlia Algarvia, acompanhada por vinhos produzidos na região.

Em palco estão os atores Mário Spencer e Tânia Silva, que interpretam duas personagens em conflito – o afamado Al-Chef e a cozinheira Marafada – que discutem entre si sobre as receitas da vida, da sociedade, da paixão ou do amor, ao mesmo tempo que refletem sobre as origens da cataplana, esse utensílio misterioso e único no mundo.

Os bilhetes para o espetáculo, que incluem a experiência gastronómica, custam 10 euros para o público em geral e 8,5 euros para menores de 30 anos e maiores de 65. Também há bilhetes familiares, a 25 euros, que garantem o ingresso a dois adultos e uma criança a partir dos seis anos.

O “Cataplay” é um projeto promovido pela Tertúlia Algarvia com financiamento do programa 365 Algarve.

Depois de Olhão, o espetáculo estará em cena no centro cultural de Vila Real de Santo António (dia 29 de março), no centro cultural de Lagos (30). No mês seguinte, há ainda espetáculos em Loulé, Castro Marim e São Brás de Alportel.