“Cataplay” em exibição no IPDJ de Faro

Na próxima sexta-feira, dia 8 de fevereiro, pelas 19h00, sobe ao palco no IPDJ em Faro “CataPlay”, uma peça de teatro recheada de duelos, feitiços e contradições, protagonizada por Mário Spencer e Tânia Silva. Mário interpreta o Afamado Al-Chef e Tânia é a Marafada Cozinheira.

“Na vida, todos somos comidos. Uns mais do que os outros. Por prazer ou tórrido amor. Por inveja ou a mais crua maldade. Por inocência ou mera conveniência. Sobre a cataplana pouco ou nada se sabe. Desconhece-se o sexo, as origens ou proveniência do seu criador. Homem ou mulher? Árabe ou algarvia? Chef ou cozinheira?”, lê-se na sinopse da peça.

Os promotores do espetáculo deixam ainda a receita para uma boa “CataPlay”: “2 pessoas, 5 dentes de alho, 1 conflito, sonoridades várias, 2 pontos de vista e 1 toque pessoal, e, no final do espetáculo, os espetadores podem degustar uma receita de cataplana confecionada pela equipa da Tertúlia Algarvia”.

Esta é uma iniciativa da Tertúlia Algarvia – Centro de Conhecimento em Cultura e Alimentação Tradicional do Algarve, no âmbito do 365 Algarve, ao qual, no âmbito de uma parceria com a Fera – Associação Cultural, a direção regional do Algarve do IPDJ se associou.