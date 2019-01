“CataPlay” junta teatro e gastronomia em Albufeira

No próximo dia 26 de janeiro (sábado), pelas 19h30, o auditório municipal de Albufeira recebe o espetáculo “CataPlay” – a história de “um chefe de cozinha árabe e de uma cozinheira marafada”, que disputam entre si a melhor receita de cataplana, ao mesmo tempo que abordam com humor as preocupações do dia-a-dia.

“CataPlay” é uma peça de teatro recheada de duelos, feitiços e contradições, protagonizada por Mário Spencer e Tânia Silva. Mário interpreta o afamado Al-Chef de cozinha árabe e Tânia é a marafada cozinheira, que discutem entre si receitas da vida, ao mesmo tempo que revelam os segredos da cataplana.

“Este não é apenas um espetáculo de teatro, mas uma peça que conjuga diferentes artes como a música, a dança e o movimento” sublinham os promotores. No final do espetáculo, os espetadores são convidados a degustar uma receita de cataplana confecionada pela equipa da Tertúlia Algarvia, acompanhada por vinhos produzidos na região.

O evento integra-se no âmbito da programação “365 Algarve”. Trata-se de uma ideia original de Tânia Silva, com texto da autoria de Joana Guita, encenação de João de Brito e figurinos de Filipe Correia.

Os bilhetes normais custam 10 euros, enquanto os menores de 30 e maiores de 65 anos pagam 8,5 euros.