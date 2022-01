Catarina Marques em pré-campanha pela CDU em Silves

A primeira candidata da CDU pelo círculo de Faro à Assembleia da República esteve esta semana numa ação de pré-campanha eleitoral junto dos trabalhadores e da população de Silves, anunciou o Partido Comunista Português.

Durante a manhã, a candidata foi acompanhada de outros membros e ativistas da CDU numa visita pelo mercado de Algoz.

Já durante a tarde, a CDU esteve em contacto com dezenas de trabalhadores de vários setores da Câmara Municipal de Silves, a única do Algarve gerida pelos comunistas.

Ao longo desta ação, a CDU considera que “foi possível confirmar o papel dos eleitos da CDU na defesa dos direitos dos trabalhadores da autarquia e na valorização dos serviços públicos prestados à população”.

“Foi com a CDU, que os trabalhadores da CMS foram os primeiros na região do Algarve a verem repostas as 35 horas de trabalho semanal que o governo PSD/CDS tinha alterado. Foi com a CDU que mais de uma centena de trabalhadores viram aplicado o chamado Suplemento de Insalubridade Penosidade e Risco enquanto, ainda hoje, muitos dos trabalhadores de outros municípios do Algarve continuam à espera de ver esse direito reconhecido. Ou foi com a CDU que os trabalhadores viram reconhecido o primeiro Acordo Coletivo de Empregador Público na região que reconhece a reposição dos 25 dias de férias”, acrescenta o partido em comunicado.