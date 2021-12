Catarina Martins no Algarve para apoiar José Gusmão na pré-campanha

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins participou no dia 11 de dezembro, em Lagoa, no comício de arranque da pré-campanha eleitoral no Algarve para as legislativas de 2022, reforçando o apoio ao cabeça de lista do Partido na região, José Gusmão.

O comício, que se realizou no Auditório do Convento de São José em Lagoa, contou com a participação de Catarina Martins, José Gusmão e do mandatário distrital da candidatura, o deputado João Vasconcelos.

A Coordenadora Nacional do Bloco focou o discurso no desvio de capitais para as offshores, “com o grave prejuízo para o País”, algo que é elaborado pelos “grandes escritórios de advogados e que após todos os escândalos, demonstram a fuga permanente e os crimes que escondem, devendo o País perseguir e capturar esses imensos volumes de dinheiro desviado, que só no passado ano, em Portugal, correspondeu a 1300 milhões de euros”.

Catarina Martins referiu ainda a necessidade de “criar horizontes de futuro para os jovens que sendo os mais qualificados possam ter um trabalho digno e uma qualidade de vida aceitável, algo que é também análogo aos mais idosos que vivem das suas reformas”. A líder do BE terminou salientando a necessidade de “criar um novo ciclo para Portugal, com melhor Saúde, melhor Educação, integrado maioritariamente no setor público, reforçando e valorizando as carreiras dos seus profissionais”.



José Gusmão iniciou a sua intervenção indicando que o Algarve, em 2019, “tinha a nível nacional o salário médio mensal mais baixo, era a segunda região do País com o maior PIB per/capita, e detinha a taxa de risco de pobreza mais alta em Portugal”, e que “ao invés das outras regiões e com os sucessivos governos PS/PSD, continua com uma quase total ausência de investimento estrutural e de estratégia nas políticas de desenvolvimento para a região”. O cabeça de lista sublinhou ainda a importância de “criar na região uma economia sustentável que dure todo o ano, eliminando a sazonalidade do turismo”.

“O Algarve produz muita riqueza, mas os algarvios não beneficiam desse fator, com prejuízo agravado pelo alto custo de vida associado à dificuldade em obter habitação digna”. Outro aspeto apontado foi o ambiente, podendo ser aproveitado todo o potencial na área das energias renováveis que o Algarve apresenta, mas também importa, nesta vertente, combater rapidamente a escassez de água na região. Assim, no Algarve, para José Gusmão “importa melhorar as condições de trabalho, nomeadamente as leis laborais, os salários e as pensões pagas, a par da criação de habitação acessível para os algarvios, conjugado com a melhoria da prestação dos cuidados de Saúde e dos transportes públicos e a diversificação económica incidindo na capacidade da região”.



O mandatário da candidatura, João Vasconcelos, elencou os objetivos do Bloco para o Algarve nas próximas legislativas, vincando a importância “de voltar a eleger um ou mais deputados para continuar a afirmar e até reforçar uma alternativa de esquerda às inconsistências e derivas antipopulares do PS na região, e continuar a levar a voz e as reivindicações dos algarvios ao Parlamento”, acusando mesmo o PS e a direita PSD/CDS de “se assumirem na Assembleia da República como autênticas forças de bloqueio ao desenvolvimento do Algarve”.

As prioridades apontadas pelo Bloco de Esquerda para o Algarve assentam na melhoria dos salários, pensões e melhores leis laborais, habitação acessível, numa melhor saúde, melhores transportes públicos e melhor mobilidade, na diversificação económica e na resposta à emergência climática e ambiental.

