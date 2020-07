CCDesert promoveu workshop sobre desertificação em Alcoutim

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Centro de Competências na Luta Contra a Desertificação (CCDesert) promoveu na semana passada o workshop “Desertificação e Territórios: estado da arte” no Salão Nobre da Câmara Municipal de Alcoutim, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa, que também foi transmitida online, contou com cerca de uma centena de inscrições e começou com um discurso de boas-vindas do presidente do município de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves.

O workshop contou ainda com intervenções do ex-Ponto Focal Nacional da Convenção de Debate à Desertificação, Lúcio do Rosário, acerca da desertificação em Portugal no último meio século, além do professor catedrático Fernando Oliveira Baptista que falou acerca do despovoamento e desenvolvimento local.

A ação terminou com a sessão de encerramento do Diretor-Regional da DRAP Algarve, Pedro Valadas Monteiro.

O CCDesert é um fórum de partilha e articulação de conhecimentos, que congrega agentes de investigação, formação, capacitação, divulgação e transferência de conhecimento, com agentes económicos e organismos da administração pública, com o objetivo de promover o desenvolvimento e sustentabilidade do combate à desertificação.