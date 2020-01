CCDR Algarve com novo site

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) disponibilizou hoje o seu novo sítio na Internet, desenvolvido ao longo dos últimos meses com base nos mais recentes modelos tecnológicos, visando um aumento da segurança e da compatibilidade com os dispositivos móveis

Acompanhando a velocidade com que os sistemas de informação evoluem, a CCDR apostou na nova versão do sistema de gestão de conteúdos, aliando maior rapidez, mais funcionalidades e segurança superior. Por um lado melhorou-se a forma como os conteúdos são produzidos e disponibilizados e, por outro, prepararam-se as fundações tecnológicas necessárias para que, num futuro próximo, se desenvolvam novos projetos e serviços virados para a comunidade em geral.

Com o crescimento da variedade de dispositivos onde os sítios na Internet são visualizados (laptops, tablets, netbooks, telemóveis, computadores com écrans maiores ou portáteis com telas mais pequenas, etc.), mostrou-se necessário adotar soluções tecnológicas que moldem os respetivos conteúdos às variações de tamanho e de resolução dos monitores.

No caso concreto do novo sítio na Internet, foi adotado um Design Responsivo onde os elementos da página se adaptam automaticamente às dimensões do écran através seu posicionamento, dimensionamento e redesenho, tendo em vista que nos interfaces touch o ponteiro do rato é substituído pelo dedo do utilizador. É ainda possível utilizar de forma inteligente recursos móveis como geolocalização e mudança na orientação do aparelho (horizontal ou vertical).

Tal como o sítio da Rede de Apoio ao Autocaravanismo da Região do Algarve (RAARA) ou a plataforma da Infraestrutura de Dados Espaciais do Algarve (IDEAlg), apresentados em novembro de 2018 e junho de 2019, respetivamente, o novo sítio na Internet da CCDR Algarve foi cofinanciado por fundos da União Europeia, no âmbito do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020, no quadro do processo de desmaterialização e simplificação administrativa dos serviços.