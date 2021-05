CCDR Algarve enfatiza papel da nova rede Europe Direct em toda a UE

A nova geração da rede Europe Direct– uma das principais ferramentas da Comissão Europeia de contacto com o público a nível local e regional –, entrou em funções em toda a União Europeia no dia 1 de maio, revelou a CCDR do Algarve.

Com mais de 400 centros em toda a UE e 15 em Portugal, a nova rede Europe Direct em Portugal faz a sua apresentação formal, com diversos eventos locais, a 28 de maio.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve acolhe este serviço há 25 anos, desde o primeiro Info Point.

Na sexta-feira, dia 28 de maio, pelas 17 horas, o Europe Direct Algarve da nova geração será apresentado assim como o novo logotipo da rede e as prioridades de comunicação para 2021.

Foram convidadas para o momento outras redes europeias que atuam no território, parceiros privilegiados neste trabalho, a saber EURES – IEFP, Centro de Documentação europeia da Universidade do Algarve, EEN – Enterprise Europe Network, EAPN – Rede Europeia anti-pobreza e Eurodesk.

No mesmo dia será inaugurada a exposição de fotografia #AlgarveIsEU, edição 2020, no espaço de exposições da edifício-sede da CCDR Algarve, em Faro, onde vai permanecer até fim de julho. Este é um evento local da campanha EU In My Region. Esta exposição serve também para promover a edição de 2021 deste concurso. #AlgarveIsEU21 propõe este ano um tema: A Europa pela sua saúde.

