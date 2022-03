CCDR Algarve garante continuidade dos investimentos na Cultura

Apesar de a cidade de Faro não ter sido selecionada para a última fase da candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027, a região continua unida e empenhada em apostar no setor cultural, garante a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

PUB

O município de Faro, em diálogo e concertação com a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), com as demais 15 autarquias locais da região, com o ativo apoio de entidades da sociedade civil, associações empresariais, associativas e culturais, Universidade do Algarve, Direção Regional da Cultura do Algarve, Direção Regional do Instituto Português do Desporto e da Juventude e da Entidade Regional de Turismo do Algarve, apresentou e defendeu a sua candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027, pode ler-se no comunicado assinado por José Apolinário, presidente da CCDR Algarve.

Através das Autarquias Locais, também pelo Governo na área da Cultura, “por projetos concretos de mecenato, com o empenho e dedicação de criadores e agentes culturais, prosseguem em contínuo um investimento sólido e consistente na qualificação de equipamentos culturais, na valorização do património material e imaterial, em eventos em rede”.

O Júri internacional que procedeu à elaboração da lista restrita com passagem à fase final de seleção não escolheu o município de Faro. Contudo, para a CCDR Algarve, “é justo reconhecer os esforços colocados para a apresentação de uma candidatura de mérito, participada, estruturada e com impactos positivos em toda a Região”.

A CCDR do Algarve, entidade responsável pelo acompanhamento na implementação das políticas públicas no território e tendo na sua missão a gestão dos Fundos Europeus de impacto regional, desde a primeira hora associada à candidatura, reafirma “a aposta em defender a mobilização de Fundos Europeus no investimento na área da Cultura, no património histórico-cultural e nas indústrias criativas na Região do Algarve, em proximidade e com um papel decisivo das Autarquias Locais”.

Ainda neste primeiro semestre de 2022, segundo aquele Comissão, estarão concluídos novos investimentos em património e equipamentos culturais com o apoio de Fundos Europeus geridos no Algarve. Um dos exemplos é a nova intervenção de conservação e valorização das Ruínas Romanas de Milreu em Estoi, a exposição multimédia alusiva aos Descobrimentos e ao Infante D. Henrique em Sagres e a reabilitação do Cine Teatro António Pinheiro em Tavira.