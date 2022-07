CCDR apela a que se acelere a taxa de execução dos fundos europeus

O presidente da CCDR do Algarve, José Apolinário, apelou em Faro a “todos os beneficiários” para “acelerarem a execução” dos fundos europeus na região, numa altura em que a taxa de execução está quase nos 65%.

“Em conjunto, todos os beneficiários, temos de acelerar a execução dos fundos europeus já contratados”, realçou o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

José Apolinário definiu ainda como objetivo que, até final de 2022, se aumente a execução em 17 milhões de euros pelos municípios e 12 milhões no Fundo Social Europeu.

O responsável falava aos jornalistas num encontro que a CCDR do Algarve promoveu para fazer um ponto da situação sobre o Programa Operacional Regional do Algarve (CRESC Algarve 2020).

Esse Programa Operacional Regional do Algarve atingiu uma taxa de execução de 64,54% numa altura em que faltam 18 meses para o final de 2023, a data até quando podem ser executadas e pagas as verbas do quadro 2014-2020, segundo nota informativa.

O CRESC Algarve 2020 dispõe de uma dotação de 318,6 milhões de euros, dos quais 224,3 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e 94,3 milhões de euros do Fundo Social Europeu (FSE).

- Publicidade -

O programa é um instrumento de financiamento de apoio ao desenvolvimento regional do Algarve para o período 2014-2020, integrado no Acordo de Parceria Portugal 2020.

Até 30 de junho último, o CRESC Algarve 2020 aprovou 1.555 candidaturas, que representam um investimento elegível de 610 milhões de euros, a que corresponde um financiamento comunitário de 345 milhões de euros e uma execução de 321 milhões de euros.

Os pagamentos efetuados ascendem a 212 milhões de euros.