CCDR considera “prioritária” a ligação do Algarve a Andaluzia por comboio

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) classificou como “prioritária” uma nova ligação ferroviária que ligue o Algarve a Huelva e Sevilha, em Espanha, além dos aeroportos de Faro e da capital andaluza, anunciou a entidade.

Segundo o comunicado, esta estratégia tem o apoio de associações empresariais de Sevilha, Huelva e do Algarve, além do Vice-Conselheiro de Fomento, Infraestruturas e Ordenamento do Território da Junta de Andaluzia e dos municípios algarvios.

A CDDR entende que a eletrificação da Linha do Algarve entre Vila Real de Santo António e Lagos, cuja conclusão está prevista para o final de 2023, “deverá ser acompanhada pela reativação da linha Huelva – Ayamonte e por investimento ferroviário estruturante para o Sudoeste da Península Ibérica ligando o Algarve à Andaluzia e à rede europeia de alta velocidade”.

Ao mesmo tempo, a CCDR considera que é necessário “avançar com a ligação ferroviária ligeira Faro – Aeroporto – Universidade do Algarve – Parque das Cidades (Loulé)”.

Em junho deste ano, este apoio foi reafirmado num ato público que decorreu na Câmara do Comércio de Sevilha com a participação e subscrição de manifesto pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e pela Associação Empresarial do Algarve (NERA).

