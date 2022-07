CCDR destaca projetos de investimentos com fundos europeus

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento (CCDR) do Algarve, em parceria com a Direção Regional de Cultura e o município de Lagos, vai realizar, no próximo dia 25 de julho, a jornada de trabalho ‘Algarve: Investimentos com Fundos Europeus na Cultura e Património Cultural’, entre as 15:00 e as 19:00, na qual irá participar a secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro.

José Apolinário, presidente da CCDR Algarve, destaca: “A aposta no setor da cultura foi um dos eixos prioritários do Programa Operacional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020. Os projetos apoiados permitiram a intervenção em diversos locais de interesse cultural e em iniciativas que se destinam a valorizar o património cultural e reforçar a competitividade do território, sempre numa ótica de potenciar a diversificação económica da região, mas que, naturalmente, também representa mais-valias para o setor predominante: o turismo”.

O presidente da CCDR Algarve acredita que a região, em termos de prioridades de investimento, “está no bom caminho”, mas não dispensa ouvir os diferentes agentes envolvidos, cuja opinião “é muito importante” para fundamentar os investimentos futuros. “Estamos, nesta fase, a concluir o ALGARVE 2020, através do qual foi possível concretizar intervenções fundamentais e estruturais para a região, sendo que a cultura e as indústrias criativas vão continuar a ter lugar de destaque no próximo Quadro Financeiro Plurianual – ALGARVE 2030.”

O Museu Municipal de Lagos, cuja requalificação foi apoiada pelo ALGARVE 2020 (merecedora de uma distinção por parte da Associação Portuguesa de Museus) acolhe a sessão de trabalho, na qual serão partilhados os resultados de um conjunto de projetos aprovados no âmbito do ALGARVE 2020, que, no total, permitiu um investimento de cerca de 53 milhões de euros, com 47 operações no eixo Património Natural e Cultural.

A iniciativa dedicada aos investimentos na cultura na região integra um conjunto de ações que visa divulgar os projetos apoiados no âmbito do Programa Operacional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020.

No total do ALGARVE 2020, a 30 de junho, estavam executados cerca de 205,7 milhões de euros Fundo (64,54%) dos 1.555 projetos aprovados, alavancando um total de cerca de 610 milhões de euros de investimento elegível.