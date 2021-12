CCDR, Faro e Lagos lamentam falecimento de Fernando Reis

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) e as Câmaras Municipais de Faro e Lagos manifestaram na segunda-feira o seu pesar pelo falecimento do diretor do Jornal do Algarve, Fernando Reis.

“Assumindo a liderança do Jornal do Algarve nos anos oitenta do século passado, com o propósito firme de defender o legado de José Barão e dos demais fundadores do Jornal do Algarve como principal arauto do Algarve e das causas do algarvios, nomeadamente da regionalização, era atualmente o decano dos diretores dos órgãos de comunicação social da região”, refere a CCDR em comunicado.

Já a Câmara Municipal de Faro destacou Fernando Reis como “decano do jornalismo algarvio e regionalista convicto que dirigia um dos principais títulos da imprensa regional do Algarve”, considerando ainda que “deixa assim a região, e em particular o setor da comunicação social, de luto”.

A Câmara Municipal de Lagos recorda Fernando Reis “no decurso do exercício das funções autárquicas”, com quem tiveram “a oportunidade de estabelecer uma cordial relação de trabalho”.

“Perdeu-se um profundo conhecedor e defensor da imprensa regional, um profissional sério e competente e um algarvio ilustre, que trabalhou em prol da formação dos jovens, da informação e esclarecimento da opinião pública e do desenvolvimento da região”, pode ler-se em comunicado.

A autarquia de Lagos refere ainda que “o seu exemplo de trabalho e dedicação constituirá uma fonte de inspiração para que outros deem continuidade ao seu legado, lutando para afirmar a importância e imprescindibilidade da imprensa regional”.

